Lääne-Harju valla elanikud saavad vaktsineerimise eest apteegi kinkekaardi 

„Lääne-Harju vallas on vaktsineerimiskuuri lõpetanud veidi alla 60% elanikest, mida on selgelt liiga vähe. Sealjuures oleme vaktsineerimise vajalikkusest ja võimalustest teavitamiseks kasutusele võtnud kõik võimalikud viisid ja kanalid, mis tähendab, et teavituse taha pole see takerdunud. Just see oli põhjus, miks võtsime kasutusele kinkekaardid,“ selgitab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.