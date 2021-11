Kohus langetab Marti Kuusiku asjas otsuse hiljemalt uuel aastal  

Maikuu lõpus Rakveres esimese astme kohtuotsust ette lugedes ütles kohtunik, et kõik tõendid vägivallast on kaudsed. „Kohus, hinnanud kõiki tõendeid, nii isikulisi kui ka dokumentaalseid kogumis, leidis, et süüdistatava Marti Kuusiku süü temale esitatud süüdistuses ei ole tõendatud.“ Kohtunik sõnas, et ükski istungil üle kuulatud tunnistajatest ei näinud pealt seda, kuidas väidetav kuritegu aset leidis. Ta lisas, et tunnistajate ütlused, millele süüdistustes toetuti, on kaudsed tõendid.