Kaitsja kritiseerib Eriali asjas jälitustegevust  

Omastamise episoodis on toodud kokku neli tehingut, millest kaks esimest toimusid mais 2020. Juunis 2020 kohtule esitatud prokuratuuri taotlusest ja 26. juuni 2020 kohtumäärusest nähtub selgelt prokuratuuri seisukoht – tehingutega on tekitatud kahju summas pool miljonit eurot, ütleb Dmitri Tepõlähh. „Kuid keegi ei kiirustanud läbiotsimiste ja kinnipidamistega, vaid oodati (või õigemini „jälitati midagi veel“) ligikaudu pool aastat ja seeläbi võimaldati Erialil sõlmida veel kaks tehingut. Nüüd on kahju summa uhkem – üks miljon eurot,“ rääkis ta. Tepõlõhhi sõnul ei tohi jälitustegevust jätkata olukorras, kus vajalikud tõendid on kogutud, teiseks ei ole võimalik jälitustegevusega põhjendamatult riivata muid isikuõigusi, sh õiguskaitseorganite arvates kannatanute õigusi ja lasta neile tekitada kahju veel suuremates summades. „Sisuliselt oli olukord sarnane, kus kutsuti kiirabi ja kiirabi tuli pool aastat hiljem! Seega rääkida kiirustamisest on minu arust alusetu.“