KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 246,4 miljonit koroonatõbist, eeskujuriik Taani võib samuti hätta sattuda 

Minister arvab, et seda arvu hinnates tuleb arvestada ka sellega, et 86 protsenti Taani elanikest on vaktsineeritud ja põeb haiguse kergemini läbi, kui haiglaid peamiselt koormavad vaktsineerimata inimesed. Reedel oli 5,8 miljoni elanikuga riigi haiglates vaid 221 koroonahaiget, mis tähendab siiski, et nende arv on oktoobri jooksul kolmekordistunud. Seetõttu peavad ka vaktsineeritud inimesed käima ennast testimas, kui neil on vähimgi kahtlus, et haiguseidud on nendeni jõudnud, rõhutas Heunicke, kes käskis avada viiruseohtlikumas piirkonnas Kopenhaagenis ja selle ümbruses laupäeval uuesti tasuta kiirtestikohad.