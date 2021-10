GLASGOW' KLIIMAKONVERENTS: Greta Thunberg saabus kui rokkstaar 

Kohtumise auks korraldatud galaõhtusöögil Quirinale palees istus USA president Joe Biden koos abikaasa Jilliga küll laua otsas, nautides marineeritud lõhet ja meriahvenat, kõrvitsarisottot koos valgete trühvlitega ning desserti, kuid uhkust võis ta tunda vaid selle üle, et teised riigid olid taas heal meelel tunnustanud tema ettepanekut 15protsendilisest miinimumtulumaksust suurfirmadele just seal, kus tulu tekib, et takistada nende peakontorite põgenemist mugavusmaksuriikide hõlma alla. Mõttega on juba nõus vähemalt 136 riiki ja see peaks teostuma ületuleval aastal.