Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Poola proua Tallinnas pöörase öö veetis 

Rahvaleht kirjutas, et seltskonnas olnud mehed kostitasid naist õige ohtral määral viina, veini ja likööriga ning palusid, et too kabinetis neile oma kauneid kehavorme näitaks. Maani täis proua oli nõus, avas kõik nööbid ja haagid, katted langesid seltskonna ees maha. Kui ta nelja-viie ajal hommikul viimasena restoranist lahkus, olid uksehoidja ja kelner proua kuidagimoodi riidesse aidanud, aga minema tuikunud proua ei märganudki, et kõik ta briljandid on kadunud.