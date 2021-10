Juhtkiri | Pulk ninna, aga edasi? 

Teoorias on see ilus, aga praktikas? Näiteks õpetaja on klassis 28 esimese klassi õpilasega ‒ kiirtestimine on uus ja põnev asi. Kindlasti saab mõni õpilane kenasti hakkama, kuid teine kavalpea otsustab pulga kõrva panna. Hahaa. Teisele surab pinginaaber pulga nii sügavale ninasõõrmesse, et verd lahmab. OK, see on võib-olla äärmuslik, aga mitte välistatud stsenaarium. Ja siis peab õpetaja vaatama, et kõik need õpilased saaksid testid tehtud, keegi omavahel midagi sassi ei ajaks jms. Ja siis 15 minutit ootamist. Hirmus põnev on, kas sinul on juba vastus käes, mul veel ei ole. Sinu test oli katki, mina koroonas. Võimalused diskusiooniks on lõputud.