Taavi Libe | Elu nagu superkangelaste maailma postril 

Foto: Remo Tõnismäe

Pildike ühest Tallinna korterist. Vanema venna seinal on plakat, millel on suurust meeter korda pool meetrit. Sellel on Marveli universumi tegelased. Koomiksikaugetele lugejatele selgituseks: Marveli koomiksitest on alguse saanud paljud tuntud superkangelased, nagu Raudmees, Ämblikmees, Kapten Ameerika jne. Üks nelja-aastane võib päevast päeva veeta seda plakatit uurides kümneid ja kümneid minuteid. Põnnil on kõikide tegelaste nimed juba ammu pähe kulunud ja tal on igaühe kohta vaid üks küsimus: kas ta on paha või hea?