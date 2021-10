ÕL VIDEO JA GALERII | Kuidas suhtuvad Tallinna ööelu nautivad noored uutesse piirangutesse? 

Tänavaküsitlusest selgus, et enamus pooldavad uusi piiranguid ja mõistavad nende vajalikkust, et koroonaviirus kontrolli alla saada. „Minu arust on need väga vajalikud. Koroonanumbrid on ainult tõusvas joones ja mu vanemad on suhteliselt vanad juba, ei taha seda neile koju viia,“ sõnas üks gümnasist. Ka teine kooliõpilane nõustus, kuid näeb murekohta koolides, kus hakatakse lapsi mitmeid kordi nädalas testima. „Sellele peaks leidma mingi muu lahenduse,“ lisas ta. Positiivselt nähakse ka maskikandmiskohustust, sest paljud ei täitnud varasemalt seda nõuet. „Lootus on, et nüüd hakkavad inimesed lõpuks maski kandma ka,“ sõnas koolinoor.