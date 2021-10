ÕL VIDEO | VANA MEES TAHAB MERELE: „Ikka küsitakse, kus teite noored mehed on. Aga kõik on laiali läinud.“ 

„Ma kummardan mere ees,“ ütleb vana mees läbi pisarate. Kunagi, veel kalurina käis Oskar kogu aeg merel, kuid ühest hetkest ei lubanud tervis enam minna. Temast sai kuivamaamees. „Kes ei ole selle asjaga kursis, siis talle pole oluline, kas meri on või põle. Ma küll ei saa merest nõnda mööda minna, et ma ei teda ei tereta või ei ütle head aega. Lapsest saati on see pisik ihu sees.“

Oskar nõjatub köögilauale ja alustab. On tunda, et vana mees tahab rääkida.

Mis sest, et sügavad vaod 88aastase taadi näol kõnelevad vahest ilma sõnadetagi „Linnamees paneb kenad puhtad käed lauale, aga vaata, missugused mul on,“ ütleb ta oma kurrulistele kätele osutades. „Ausalt ütelda ei ole sellist päeva, kui ma tööd ei tee.“