„MAAILMA TÕEHETK!“ Kliimakonverentsile saabusid riikide esindajad ja meeleavaldajad. Kuidas kihutas kohale Greta Thunberg? 

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütleb, et tänavune kliimakonverents COP26 on maailma tõehetk, vahendab BBC. Ta kutsub juhte üles seda maksimaalselt ära kasutama, rõhutades, et küsimus on, kas haarata praegusest momendist kinni või lasta sellel käest libiseda. Ehk viimane võimalus on reaalselt midagi ära teha.