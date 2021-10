Rakvere linnapea sattus koroonaviirusega haiglasse: mul on kopsupõletik ja -kahjustus, vajasin lisahapnikku

Varek kirjutab, et on vaktsineeritud, kuid põeb sellest hoolimata raskelt koroonaviiruse delta tüve. „Täna (laupeval – toim.) on haiguse 9. päev ning eilsest viibin Rakvere haiglas. Mul on kopsupõletik ja kopsukahjustus. Vajasin lisahapnikku. Paranen,“ kirjutab Varek, kes tänab Covid-osakonna töötajaid.