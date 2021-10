JÄRJEKORDNE KOBARKÄKK? Koolidesse saadetavad testid olid algselt märgitud professionaalseks kasutamiseks. Koolijuht: tean paljusid koole, kes testima ei hakka 

Foto: Õhtulehe kollaaž: Tairo Lutter/ Scanpix

Esmaspäevast peavad koolid kolm korda nädalas hakkama oma õpilasi kiirtestima. Küll on aga suur segadus nendesamade kiirtestide ümber – algselt oli testitootja kodulehel kirjas, et need on hoopis professionaalseks kasutamiseks. Lisaks on testimiskohustus marru ajanud õpetajad, kes leiavad, et testimine võtab aega terve esimese tunni, mis tähendab, et õppetöö kannatab. Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults ütleb, et tema ei näe vajadust testimiseks ja lisab, et mitmed koolid sellest ka loobuvad, kuna haridus- ja teadusministeerium ei saa koole otseselt testima sundida.