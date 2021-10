Kiri | Depo e-poe tarneabsurd - euro kilomeeter! 

Olles varem Läti Depo kauplust külastanud oli rõõm suur, kui Eestis, Tallinnas avati Depo kauplus. Veel suurem rõõm oli, kui avati ka DepoOnline ehk e-pood.



Eile sai siis e-poest esimene tellimus tehtud. Alla 30 eurostele e-poe tellimustele lisandub küll 3.- komplekteerimistasu, aga õnneks mind see ei puudutanud, tellitud kauba väärtus oli üle 40 euro.

Rõõmsalt läksin siis kassasse, kus selgus, et on kaks varianti: tulen ise kauplusesse järele või transport üle Eesti. Sai valitud muidugi see viimane variant, kuna elan Lõuna-Eestis. Ostu kinnitada ei õnnestunud, kuna tuli info, et teenindaja arvutab transpordikulud ja võtab ise ühendust. Ei läinud palju aega, kui teenindaja helistaski ja ütles: pakiautomaadi teenust me ei paku ja transport on meil kallis, 1 euro kilomeeter!!! Ahah... 1 euro kilomeeter...... Midaaaa?

Küsis, kas soovite seda varianti või tühistan tellimuse? No muidugi mõista sai tellimus tühistatud, sest Eesti teise otsa on ju 300 kilomeetrit. Seda ma ei tea, kas nad oleks arvestanud tagasisõidu kilomeetrid ka sisse, aga igaljuhul oleks transpordikulu tulnud siis 300-600 eurot. Tule taevas appi, kus ajastul see firma elab? Kas nad tavalisest kullerteenusest ei ole midagi kuulnud?

Suuri nurgadiivaneid ja muid XXL suuruses tooteid tarnitakse kulleriga üle Eesti ja hind on kõige rohkem 30 eurot. Minu tellitud tooted oleksid mahtunud Smartposti vms. Okei, kui nad pakiautomaaditeenusega ei viitsi jännata, siis tavaline kullerteenus peaks olema ikka võimaldatud. Kullerteenuse hinnad algavad muide kuuest eurost. Okei, ma oleksin vabalt nõus maksma ka 10 eurot. Suuremate koguste puhul ka 20-30. Aga mitte 300 või 600.

Tundub, et see kauplus peab ostjateks ainult tallinlasi, kes siis ise poodi tulevad, ise kaubale järele tulevad või linna piires selle transpordi kinni maksta jõuavad. Selline suhtumine klientidesse ei ole OK. Tundub, et poe omanikud arvavad nina püsti, et neil on nii suur käive, et e-poe kliendid neid üldse ei huvitagi.



Tungivalt paluks klientide eksitamine lõpetada ja panna oma e-poodi suurelt selgitus üles, et transport üle Eesti on üks euro kilomeeter! Milleks see hämamine?



Kirjutan, et eestimaalased saaksid teada, mida see DEPO e-pood endast tegelikult kujutab - see e-pood on mõeldud ainult tallinlastele ja suure rahakotiga inimestele, kes jõuavad selle üks euro kilomeeter kinni maksta. Absurd!