KAS KELLA OLI MEELES KEERATA? Eesti läks üle talveajale

„Ka viimaste eesistumiste ajal pole selle eelnõuga märkimisväärselt edasi liigutud, kuna eesistujate prioriteedid on olnud mujal – praegu on lihtsalt ajakriitilisemaid teemasid (koroonaviirus, vaktsineerimine, majanduse elavdamine jne). Ehk kellakeeramisega lähiaastatel ikka jätkame. Paraku ei oska ka ennustada, millal see küsimus võiks jälle päevakorda tõusta, ilmselt lähiajal pigem mitte,“ selgitas Õhtulehele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Laura Laaster mullu.