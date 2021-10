Politsei hoiatab petukõnede eest: vene keelt kõnelevad kelmid esinevad korravalvurina ja küsivad pangakonto andmeid 

„Sel nädalal on mõned üksikud inimesed meile teada andnud, et neile on helistatud justkui politsei infotelefonilt 612 3000. Helistaja on rääkinud vene keelt ning inimesed on aru saanud, et tegemist on petukõnega ja kõne lõpetanud. Kuigi politsei võib inimesele sellelt numbrilt helistada, et teavitada näiteks valesti parkimisest, siis tuleb teada, et politsei ei helista kunagi inimesele palvega logida internetipanka ega küsi inimese andmeid, mis annavad ligipääsu tema pangakontole,“ meenutab põhjaprefektuur.