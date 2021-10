Küsimus | Kas haridusminister astub tagasi, kuna ei suutnud tagada kontaktõpet? 

Liina Kersna, haridus- ja teadusminister: Kindlasti tunnen ma isiklikku vastutust meie laste hea hariduse kättesaadavuse eest ning seisan jätkuvalt selle eest, et haridus- ja noorsootööasutused kõigil haridustasemetel ja -liikides saaksid olla võimalikult turvaliselt võimalikult avatud. On mõistetav, kui üksikud klassid või koolid on nakkusahelate katkestamiseks lühiajaliselt distantsõppel, kuid lubamatu on piirkonna kõikide õpilaste, ka vaktsineeritute, esimese kooliastme ja hariduslike erivajadustega õpilaste distantsõppele jätmine. Distantsõpe paraku ei sobi paljudele lastele. Lähtuda tuleb olukorrast konkreetses koolis, arvesse võttes nakkusjuhtumite arvu ja koolipere vaktsineerituse taset. Koolijuhil ja - pidajal tuleb klassi, kooliastme või kooli distantsõppele viimine Terviseametiga kooskõlastada.