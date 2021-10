Ameeriklase passis seisab soo kohal „X“ 

Dana Zzyym ja tema uutmoodi pass. Foto: AP/Scanpix

Dana Zzyym sündis intersoolise ehk vahesoolisena. See seisund tähendab, et lapse sündides on tal erinevusi välistes või siseorganites, kromosoomides, geenides või hormoonides ning teda ei saa konkreetselt piiritleda ei mehe ega naisena. Mõned intersoolised inimesed ei teagi, et nad seda on.