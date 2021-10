„Olen nüüd esimest korda töövisiidil lihtsalt presidendina, mitte enam Vabariigi Presidendina. Sihtkohaks Saudi Araabia ja selle pealinn Riyadh, kus parasjagu ka Eesti äridelegatsioon minister Sutti juhtimisel. Ka minu visiidi fookuses on äridiplomaatia, Eesti ettevõtete huvi Pärsia lahe piirkonna riikide vastu on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Mitmed sektorid näevad siin suurt potentsiaali ja palju projekte on juba töös, samas on kultuuriruumi eripärast tulenevalt ka väga oluline kõrgel tasemel äridiplomaatia,“ kirjutab Kaljulaid.

Kaljulaid oli palutud ka Future Investment Initiative foorumi peakõnelejaks, mis on piirkonna olulisim omataoline kogunemine ja mõtetevahetusplatvorm. „Keskendusin oma kõnes sellele, mida me Eestis oleme juba aastaid näinud, kuid muu maailma jaoks enamasti kõlab jätkuvalt kui muinasjutt – kuidas tehnoloogia oskuslik kasutamine muudab meie ühiskonda. Kõige keskmeks on muidugi riigi poolt tagatud ja usaldusväärne digi-identiteet.“

Lisaks kohtus Kaljulaid legendaarse aafriklanna ja Nelson Mandela lese Graça Machel’iga, kes juhib omanimelist fondi, mille keskmes on naiste ja laste heaolu ja õigused. „ÜRO peasekretäri naiste ja laste teemade eestkõnelejana oli meil teemasid, mida arutada ja mille osas üheskoos plaane teha, rohkelt,“ rõõmustab Kaljulaid.

Visiidi viimasel päeval kohtus Kaljulaid ka Saudi Araabia IT ministri Abdullah Al-Sawahahi ja Digitaalse Koostöö Organisatsiooni juhi Deemah Alyahyaga. „Meie IT sektori oskused on maailmas kõrges hinnas ning meie 20 aasta kogemust digitaalse ühiskonna ülesehitamisel osatakse väärtustada. Arutasimegi ministriga, kuidas neid sidemeid kahe riigi ja meie ettevõtjate vahel tihendada, nii et mõlemal poolel sellest kõige enam kasu oleks,“ märgib ta.