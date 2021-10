Top | Keskerakonna pankrot? 

Lõdvad piirangud

Senised piirangud olid kui laulupidu, sest maske oli harva näha nii ühistranspordis kui poodides. Nüüd on riik vähemalt sõnades muutumas resoluutsemaks, lubades menetlust ja karistamist juba esimese rikkumise korral. Hea mees, kes lubabki. Lakmuspaberiks saab olema ühe spordiklubi juhtum, kus on keeldutud külastajate koroonapasse kontrollimast ning riik on olukorda jõuetult pealt vaadanud. Milleks meile uued piirangud, kui seniseidki ei täideta?

Repsi puutumatus

Keskerakonna veel hiljutine staar Mailis Reps kaotas saadikupuutumatuse ning õigusorganid saavad nüüd anda hinnangu tema tegevusele – kas tegu on omastaja ja kelmiga. Oma selgest seisukohast andis teada ka Keskerakond, kui fraktsioon ei väljendanud puutumatuse hääletamisel oma seisukohta. Ei pruugi vist meelde tuletada, et tegu on Jüri Ratase juhtimisel uuenenud Keskerakonnaga.

Surmad politseikuuli läbi

Politsei kiirreageerija lastetiirus surmasaamise kohta on selge vaid üks – ei järgitud ohutustehnika reegleid. Vastutab selle eest käsuliin üksuse juhist kuni politseiameti juhini välja. Viimase paari kuu jooksul on tegu juba teise surmaga politseiniku kuuli läbi.

Kes keda ravib?