KADUGU SÕDA! Rätsep Kivi maailmarahumõte koos patsifismipaleega Kuressaare Laiamadalal 

UHKE RÄTSEPAATELJEE: Selle ennast Berliini parimaks rõivameistriks kiidelnud mehega Johannes Kivi paraku võistelda ei suutnud, kuigi ka tema ateljee nägi esinduslik välja. Foto: akg / Scanpix

„Berliini Eesti seltsis tõuseb keegi mees ootamatult nurgalauast ja hakkab kuulipilduja kärmuse ning särtsuga pidama kõnet. Esimene veerandtund moodustab vaid süütu alguse fanaatilisest sõnavalingust, mis umbsõlmi keerates ja jumalat, maailmarahu ja muid suuri asju tühjade mürskudena sekka virutades kestab ligi tunni. „See on rahuapostel Johannes Kivi,“ seletab me naaber. Lahkudes pärast südaöötundi, seisab me oraator hoone trepil, ühes käes sinimustvalge, teises olümpialipp. Veel järgmisel tänavanurgalgi on kuulda ta lippude plaginat,“ juhatab Tallinna Post sisse oma reportaaži olümpialinnast Berliinist.