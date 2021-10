Moskvas kehtestati karmid piirangud, Kreml süüdistab kehvas olukorras vaktsiinivastasust 

Moskvas hakkas kehtima osaline karantiin, mille puhul jäid avatuks vaid esmatarbekauplused. Muuhulgas suleti ka koolid ja riiklikud lasteaiad. Erinevalt 2020. aasta suvel kehtestatud karantiinist on Moskva elanikel lubatud kodudest lahkuda, ent uued meetmed viitavad ametnike kasvavale murele rekordeid purustavate surmajuhtumite üle. Karantiin tekitas moskvalastes vastakaid tundeid – mõned olid seisukohal, et see aitab viiruse levikut piirata, aga teised arvasid, et see ei paranda suures plaanis midagi, vahendab Reuters.