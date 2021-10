Juhtkiri | Tere, kool! 

Küsimus on seda õigustatum, et vähemalt sõnades oli suvest alates riigi põhiline jõupingutus suunatud sellele, et distantsõpet sel õppeaastal koolides ei tule. Seda ei väsinud kinnitamast ka haridusminister, kuid Tallinna, Pärnu ja Narva linnavõimu poolt õpilaste kojusaatmine tõmbas ministri lubadustele vee peale. Koolide sulgemise eesmärk on üllas – vältida haiglate ülekoormust ning lõigata läbi levikuahel, kus enimnakatunud 10-14aastased viivad viiruse koju ja pereliikmed kannavad seda edasi.

Mõistagi on lapsevanemail õigus olla pahane, kui alustatakse just koolide sulgemisest, sest see ei maksa ju pealtnäha midagi, kuid ärid jäävad edasi tegutsema. Sama õigustatud on vanemate küsimus, miks peavad valikuta koju õppima jääma lapsed, kes on vaktsineeritud, sest koolide vaktsineerituse tase võib olla väga erinev. Tähelepanuta on jäänud aga Mihhail Kõlvarti oluline põhjendus – kuna õpetajad on vaktsineeritud AZ vaktsiiniga ja sellest on möödas juba 8,5 kuud, siis on nende vastupanuvõime praeguseks oluliselt madalam ning koolide osalise sulgemisega kaitseme ka pedagooge. Kolmanda doosiga vaktsineerimise venimine on jälle kivi Tanel Kiige kapsaaeda, sest kuigi laod on vaktsiini pungil täis, kehtisid kolmanda doosi saamisele veel hiljutise ajani ranged piirangud.