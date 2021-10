ÕL VIDEO JA GALERII | EESTLASED ANGOLAS KALA PÜÜDMAS: kõik tahtsid saada meremeheks! Ainult nii nägi raudse eesriide taha 

„Ainus viis, kuidas piiri taha saada, oligi meremeheks hakata. Eks kõik tahtsid minna. Ja remont oli meil ju Kanaari saartel – meremehe unistuste paik!“ muigab saarlasest kapten ja kirjanik Lembit Uustulnd (69).

Merd on Uustulnd kokku sõitnud 51 aastat, 1986. aastast alates kaptenina. Praegugi sõidab ta kaptenina Paldiski ja Kappelskäri vahet. „Meri on kapriisne keskkond. Ei ta armasta uljust ega kartust,“ lausub Uustulnd. „Kapteniamet ei käi ka ainult nii, et kamandan ja käsin, paugun ja põrgin. Sellel on ka teine pool, mis on hulga tähtsam. See on vastutuskoorem.“

Teinegi legendaarne saarlasest merekaru Kaarel Niine (80) kippus juba varakult merele. Esialgu ei tahetud teda sinna lasta, sest tol ajal võis mis tahes põhjusel endale külge saada märgi, mis võis kõik unistused nullida. „Lõpuks öeldi mulle, et võtad naise või astud parteisse. Siis mõtlesin, et, kurat, naine on ju eluaegne! Ja astusingi parteisse,“ naerab Niine.