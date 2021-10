KÕNEKAS VAIKUS: millal helisevad pealinnas koalitsioonikellad? Kuhu jääb keskerakondlaste ja sotside päris õnnelik „jah“? 

Viimaste kohalike valimistega sai Keskerakond Tallinna volikogus 38 kohta. See tähendab, et Jüri Ratasel ja Mihhail Kõlvartil jäi puudu kaks hääletoru, et vaid smaragdrohelise mõtteviisi jagajad saaksid järgmised neli aastat pealinnas asju otsustada. Kui valimistulemused selgusid, pöördusid kõikide – poliitikutest arvamusliidriteni – pilgud volikogu koosseisule: kas ja keda annab meelitada Keskerakonna rohelisema muruga karjamaale?