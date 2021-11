Isadepäev on tulekul! Milliste kinkidega rõõmustada armsat isa või vanaisa? 

Et sul oleks kingituste kirevas maailmas lihtsam orienteeruda, toome välja, millised kingitused isadepäevaks on aja jooksul kujunenud kõige populaarsemateks.

Midagi maitsvat. Kõige lihtsam isadepäeva kingitus on ilmselt midagi söödavat. Kui sinu isa või vanaisa armastab häid maitseid või on hoopis maiasmokk, siis vali talle toidupoolist. Olgu selleks tort, küpsised või mõni gurmeetoode. Kahtlemata saaksid boonuspunkte juhul, kui valmistad tordi või küpsised omaenda kätega – ise tehtud kingitusel on oma hingus. See kiirgab sooja, armastust ja hoolivust.

Ühine lõuna või õhtusöök. Kui sa pole teab mis kokkaja ning valmistoidu kinkimine pole päris see, siis võiksid isa või vanaisa välja sööma viia. Restoranide ja kohvikute valik võtab silme eest kirjuks – variante on igale maitsele!

Elamuskingitus. Üks elamus võib olla väärt tunduvalt rohkem kui materiaalne kingitus – aga loomulikult sõltub see isa või vanaisa maitsest ja soovidest. Armastab su isa ehk midagi ekstreemset katsetada? Või sooviks ta kihutada ülikiire autoga? Või siis lõõgastuda massaažis? Valikut on palju!

Meeste aksessuaarid. Kui leiad, et sinu isa eelistaks midagi käega katsutavat, siis kõige sagedasemateks kingitusteks on erinevad meestele mõeldud aksessuaarid. Ilmselt on kõige populaarsemateks just meeste rahakotid ja meeste vööd. Põhjus on väga lihtne – need on tavaliselt igapäevases kasutuses, mistõttu ka kõige rohkem kuluvad. Kui rahakotte saab korraga olla vaid üks, siis vöösid võib olla kasvõi kümme ning neid saab efektselt sättida erinevate riietuste juurde.

Meeste käekellad. Kui isa või vanaisa armastab käekella kanda, siis on ka see hea isadepäeva kink. Käekell on ajatu, stiilne, maitsekas ja ilus kingitus. Pole ka põhjust muretseda, kui kingisaajal on juba käekell – iga päev ei olegi vaja ühte ja sama kella kanda. Käekellasid võib vabalt kodus olla kaks või kolm.

Viimasel ajal on väga moodi läinud ka nutikellad, mida järjest enam mehi ja naisi endale ka soetavad. Pole ka imestada, sest nutikellad pakuvad tõeliselt palju võimalusi ja on iga aastaga järjest kaunima väljanägemisega. Kui isa tunneb huvi enda tervisenäitajate vastu ning soovib mugavalt hallata oma asju, siis võib talle sobivaks olla just nutikell.