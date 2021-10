LEVIMAS ON KIUSLIK TREND! Jaak Ahelik: laadige kümme käru kaupa täis, sõitke kassase ja lahkuge. Selveri esindaja: see on väga madal!

JÄTA KAUP KASSASSE?! Muusik Jaak Ahelik ütleb, et ei uskunud, et keegi päriselt kaupluses nõnda käituks, nagu ta oma sotsiaalmeediapostituses soovitas.

Sotsiaalmeedias on levimas uus piinlik trend, mis on võtnud sihikule kaupluste töötajad. Nimelt kutsutakse inimesi üles poetöötajaid kiusama, et näidata üles vastumeelsust valitsuse kehtestatud piirangute suhtes. Facebookis on sellise üleskutse teinud muusik Jaak Ahelik, kes leiab: „See pole töötaja kiusamine. See oli äkkvastus Selveri rumalale kirjale.“