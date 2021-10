Terviseameti soov: Kohtla-Järvel on koroonaseis kehv, saatke lapsed distantsõppele! 

Terviseameti Ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus toob ettepanekus Kohtla-Järve linnavalitsusele välja olukorra hinnangu: linnas on nakatumine koroonaviirusega ja Covid-19 haigete hulk kulgenud püsivalt tõusvas trendis. Viimase seitsme päevaga on haigestumine kasvanud 17%, küündides 28. oktoobri seisuga 218 isikuni. Seejuures on haigestumisele hoogu andnud just kooliõpilased.

Foto: Terviseamet

„Mitmes kohas töötavate õpetajate, treenerite ja ka huvitegevuses osalevate õpilaste kaudu on nakkus liikunud ühest koolist teise. Koroonaviirus on liikunud koolist koju peredesse, haigestunud on vanemad, õed-vennad ja vanavanemad. Peredest on nakkus jõudnud töökohtadesse,“ selgitas Muusikus.

Viimased reoveeuuringud ei ennusta Ida-Virumaale head, vaid vastupidi: koroonaviirust on piirkonnas väga palju ning kasv jätkub. „Kohtla-Järve reovee Covid-näit on tõusmas 2021. aasta kevadisele kõrgtasemele,“ tõi Muusikus välja. Kohtla-Järve olukorrale ei aita kaasa ka asjaolu, et vaktsineerituse tase on väga madal.

Foto: Terviseamet