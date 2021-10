Vaktsiinivastaste miitingu ajal matused läbi viinud kirikuõpetaja Eve Kruus: küll oleks hea, kui maskid peaksid kinni ka need sõnad, mis inimesi tapavad 

„Sageli on nii, et lähed räägid inimesega, tal on vaid peenikesed torud, mis ei tähenda eriti hullu seisukorda. Kaks päeva hiljem on tal juba mask ees. Ta on uimane, eriti ei räägi. Kaks päeva hiljem on ta kolmandas intensiivis. Kuu aega hiljem tuleb tema naine matust tellima,“ räägib koroonapatsientide hingehoidja ja kirikuõpetaja Eve Kruus, kes pidas Jaani kirikus matusetalitust samal ajal, kui Vabaduse väljakul toimus vaktsiinivastaste meeleavaldus.