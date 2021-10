Manona Paris | Ema, kas ma suren nüüd Ehk vestlusi koroonahaige lapsega 

Tunnistan, et see oli ainus kord viimase kolme nädala jooksul, kui mind on tabanud raev. Jumala eest, mitte 11-aastase lapse suhtes, keda ma nakatasin. Mitte ka enda suhtes – ma olen enda meelest üritanud olla väga ettevaatlik ja teadlik koroona suhtes, vajalik kaitsesüst alates maist õlas. Vaid nende suhtes, kes arvasid, et ah, pole siin midagi, lähen tõbisena välja, mis see mulle ikka teeb.