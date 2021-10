Urmas Hännile | Hull aeg: rumalust nõutakse inimõiguseks

Räägin vähem, paistan targem välja - seda õpetussõna olen aastaid oma õpilastele kooliaasta alguses südamele pannud, vahel lasknud lausa vihiku tagumisele kaanele kirjutada, et kui juhtub kellelgi meelest minema, on tal hea lihtne mälu värskendada. Teine manitsus, mida ikka ja taas kordan, käib rumaluse kohta. Seda ses mõttes, et palun või täpsemalt lausudes otse anun neid, kellel ei ole veel täit aru peas, sellega mitte eputada, uhkustada oma sõgedusega.