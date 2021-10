Hotell Draakon müügis: tartlastele võõraks jäänud hooned Raeplatsil otsivad uut omanikku 

Too hoonestu on olnud tartlaste jaoks juba pikalt koht, kuhu kellelgi eriti asja pole. Kuigi hotelli kõrval olev uhke kiri kutsub restorani, on see juba aastaid avatud vaid hotellikülastajatele. Nurgapealsed tolmunud akendega kohvikuruumid seisavad vist juba paarkümmend aastat tühjalt. Peale hotelli on majas väike pirukapood. Silt uksel teatab, et loodetakse avada pärast seda, kui on lõppenud üleujutusest tingitud taastusremont.