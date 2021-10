VÄIKE CLEO: kadunud tüdrukutirtsu on väidetavalt nähtud 200 erinevas kohas 

Õhtuleht on nelja-aastasest Cleo Smithist varemgi kirjutanud. Ema, kasuisa ja õega matkamas käinud mudilane kadus keset ööd pere telgist. Kusjuures politsei märkis, et telgi „lastetoa“ uks oli tõmblukust nii kõrgele lahti tõmmatud, et Cleo ise vaevalt ulatus seda avama. See ja teisedki esmasel uurimisel ilmnenud asjaolud panid politseid uskuma, et laps ei jalutanud ise keset tühermaad minema, vaid rööviti.