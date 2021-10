JÄLLE EKRAANID! Järgmisel nädalal jäävad koju kõik Pärnu ja suur osa Tallinna õpilasi 

Tallinna otsust kritiseerib ka õiguskantsler, kelle sõnul on võimalik kehtestada liikumispiirang koolipõhiselt ja sedagi vaid siis, kui see on konkreetses koolis terviseameti hinnangul epidemioloogilise olukorra pärast vajalik. Poliitilised oponendid nimetasid pealinna õpilaste distantsõppele saatmist vaktsineeritud õpilaste kiusamiseks ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti katseks näidata koht kätte terviseminister Tanel Kiigele ja haridusminister Liina Kersnale.