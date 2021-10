Juhtkiri | Harju hinnatõusuga 

Miks? Vilets ilm, kütusehind ja koroonakriis. Kliimamuutus on mitmel pool kurja teinud. Brasiilias ikaldus külma tõttu suhkruroog, põud tegi Kanadas liiga viljale, ka Eesti põllumehed toovad välja, et tänavune taliviljasaak on mullusest oluliselt kehvem. Prantslased ennustavad, et tänavuste kehvade ilmade tõttu saab toota 30 protsenti vähem veini.

Samas, arvestades maailmas toidu tohutut ületootmist, kus umbes kolmandik inimtoiduks toodetust läheb raisku, on hinnatõusul ka positiivne efekt, sest me peame täpsemalt läbi mõtlema, mida osta. Vähem on rohkem ‒ see aitab kahandada mõnd liigsuureks paisunud vööümbermõõtu ning sunnib olemasolevaid ressursse paremini kasutama ja targemalt tarbima. Kui mõni inimene tellib edaspidi valmistoitu koju vähem ja mõtleb, kas tal on vaja nii palju osta, siis kindlasti on teisi, kellel on vaja tuge, et kõht täis saada. Kui endal midagi söödavat üle jääb, annetage toidupangale.