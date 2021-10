Neile, kes tahavad olla samm eespool – tänapäevased logistikalahendused 

Müügiga tegeleva ettevõtte edukaks juhtimiseks ja arendamiseks on vaja tagada sobivad tingimused nii hoiustamise kui transpordi ajal. Kaupade maksimaalset värskust aitavad tagada vaid temperatuuri kontrollsüsteemid. Kohandatava temperatuuriga transpordivahendid ja spetsiaalsed laod suudavad püsivalt hoida näiteks temperatuure -18 ° C, 0 ° C, +6 ° C ja +22 ° C. Sellega tagatakse, et kõik kaubad on kohale toimetamisel säilitanud kõrgeima kvaliteedi ja pole kaotanud kaubanduslikku välimust. Lisaks sellele toimub sellistes ladudes ka regulaarne kaupade monitoorimine. Pidevalt kogutav ja analüüsitav teave varude seisu, tellimuste arvu ja transpordi kestuse kohta aitab ette näha võimalikke muutusi tellimustes ja nendeks ette valmistuda.