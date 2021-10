ÕL VIDEO | KALANDUSE KADUNUD HIILGUS: kas tõesti ärkab Virtsu kalatööstuse tondilossi meenutav kompleks taas elule? „Vahel on tunne, et hammustasin liiga suure tüki.“

Virtsu kalatööstuse lagunev kompleks ei anna erilisi vihjeid kunagise hiilguse kohta, kui siis ainult oma suuruse poolest. Muus osas meenutab see üht hiiglaslikku tondilossi. Ei aita ka aiale maalitud laste joonistused, muu vaatepilt on lihtsalt sedavõrd trööstitu. „Kalatööstuse sulgemine oli Virtsu jaoks häving. Koht suri põhimõtteliselt välja,“ ütleb kohalik mees Jüri Mõniste. „Aga eks kohalikena ei taha me seda hääbumist endale mitte kuidagi tunnistada.“