Õiguskantsler: Tallinna linnal puudub õiguslik alus distantsõpet rakendada 

„Asjaolu, et koroonaviirusesse nakatunute arv on tõusnud, ei anna koolidele õigust rakendada distantsõpet,“ krijuatb õiguskantsler oma seisukohas.

Praegu kehtib vabariigi valitsuse korraldus, mis ei piira üldhariduskoolide õpilastel koolimajas õppimist. Ka ei ole teada, et terviseamet oleks sellise otsuse kõigi Tallinna koolide kohta teinud. „Seega pole selge, millise pädeva organi epidemioloogilisest olukorrast lähtuvale otsusele tuginedes on leitud, et kõigis Tallinna koolides tuleb õpe ümber korraldada nii, et õpilased ei või osaleda kontaktõppes,“ kirjutab Madise.

Nakkushaiguse tõrje puhul tuleb arvestada, et seadus lubab kehtestada üksnes neid piiranguid, mis on nakkuse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalikud. Hinnata tuleb nii iga piirangut eraldi kui ka kõiki samaaegselt seatud piiranguid kogumis. Meetmetel peab nende tegelikku prognoositavat mõju arvestades olema põhjuslik seos nakatumisest johtuva haiglakoormuse vähenemisega. Just haiglakoormuse kontrollimine on peale vaktsiinide kõikidele kättesaadavaks muutmist piirangute peaeesmärk.

Õiguskantsler ei mõista, miks on peetud Tallinnas vajalikuks viia distantsõppele just 4.-8. klasside õpilased, kui nooremad lapsed, keda ei saa vaktsineerida, võivad kontaktõppes edasi käia.

Kui koolis on probleem õpetajate koroonaviirusesse haigestumisega, siis tuleb arvestada, et koolijuht õpetaja tööandjana peab lähtuvalt läbiviidud riskianalüüsist võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et nakatumist vähendada. Õpetajate puudust koolis ei ole lubatud lahendada viisil, et õpilased jäävad ilma kontaktõppest, mis on riigikogu vastu võetud seaduse kohaselt esmane ja põhiline õppeviis üldhariduskoolis.

Madise toob välja, et distantsõppe rakendamisel tuleb tagada sama õppekvaliteet, mis kontaktõppes. „Koroonaviiruse leviku tingimustes toimunud distantsõpe on seni olnud probleemne. Muu hulgas on õpiraskustega õpilaste arv õpetajate hinnangul peaaegu kahekordistunud, õpet ei ole kogetud sama tõhusana võrreldes kontaktõppena, eriti vanemates klassides. Suur osa õpilastest ja õpetajatest tajus distantsõppe ajal stressi ja heaolu langust. Seega ei saa välistada, et koolide pikaajaline ja massiline distantsõppele suunamine piirab tegelikkuses õpilaste põhiõigust kvaliteetsele haridusele. Põhiõiguse piiramine peab olema vajalik ja proportsionaalne.“