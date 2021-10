Seisukoht | Ma ei ole pedagoog! 

Seni kuni kodudes teevad tööd ebaprofessionaalsed käpardid ei peaks me rääkima laste õpilünkadest, vaid kuristikest. Ah jaa, nende ületamiseks on valitsus eraldanud tänavu reservist 14 miljonit ja järgmise aasta eelarves 12 miljonit eurot. Tore, aga ma tõesti pole aru saanud, kuidas see raha minu õpilünkadega lapseni jõuab.

Kuna ka koroonavaba nohu ja köhaga ei tohi kooli minna, siis on kevadised lüngad praegu ainult süvenenud. Võib-olla on tõest laste üldine tase juba nii nõrk, et mu laps oma lünkadega mahub tavalise keskmise hulka, kes tähelepanu ei vaja, aga mina ju näen, et olukord on väga halb ja midagi tuleks ette võtta. Ja see midagi ei saa olla distantsõpe.