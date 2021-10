KAS VETERINAARIDELT NÕUTAKSE IVERMEKTIINI? Loomaarst Tiina Toomet: „Mul lähevad kuklakarvad turri selle jutu peale!“ 

Loomaarstide poole on pöördutud kavalalt: „Kas teil on ivermektiini?“ Küsijad isegi ei varja, et tahavad seda kasutada Covidi ennetamiseks ja raviks. Ometi on veterinaarid konkreetsel seisukohal – ravim on siiski loomadele. Ravimiameti ekspert ja perearst ütlevad, et ivermektiin pole koroonaraviks mõistlik.