VIDEO | Uuest nädalast peavad Covid-tõendi esitama ka noored alates 12. eluaastast

"Koroonaviiruse levik Eestis on erakordselt kriitiline. Kui esimeses kahes laines vajasid eelkõige kaitset eakad, siis nüüd on haiglates üle 70% vaktsineerimata inimesi, seetõttu on vaja just eelkõige nende inimeste liikumist piirata, et nad haigeks ei jääks," tõdes peaminister.