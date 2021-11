„PUUDUTA MIND“ 208. SAADE | Maailmakodanik Katrin Aedma soovitab mõelda süsteemis, kuid elada raamidest väljas

„Olen üks paljudest värvilistest inimestest, kes reisib palju ja elab julgelt,“ iseloomustab end Katrin (50), kes on olnud abielus India mehega, kellega tutvus juhuslikult Tenerifel. „Tutvusime Hispaanias, Tenerifel, kui olin poja ja õetütrega jõulureisil. Tegelikult oli plaan minna Gan Canariale, kuid reisid sinna lõpetati ja mulle pakuti valikut — raha tagasi või sõit Tenerifele. Valisin Tenerife. Tean, et kui millestki ilma jääd, siis ainult selleks, et parem asi asemele võiks tulla. Läksin reisile suure ootusärevusega ja mõni päev pärast saabumist kohtusingi oma tulevase kaasaga - ilusa poemüüjaga, kellel olid pikad paksud mustad juuksed ja mõlemas kõrvas kuldne kõrvarõngas.“