Väärikuse solvamine valimiskampaanias: Toomas Lepaga kohut käiv Raivo Aeg pöördus ringkonnakohtusse  

Tänaseks on kohtud Lepa omastamise süüdistuses õigeks mõistnud. Toomas Leppa esindav Robert Sarv esitas Harju maakohtule hagi - inimväärikuse solvamise ja süütuse presumptsiooni rikkumises. Esitatud on kahjunõue. Kompromissi asjas ei saavutatud. Nüüdseks on vaidlus jõudnud Tallinna ringkonnakohtusse, kuhu Raivo Aeg on edasikaebuse esitanud.