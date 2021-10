Kohtu ees: mehed hävitasid liisingufirmale kuuluva auto  

Süüdistuse järgi pani Enn koos Markoga toime võõra asja hävitamise grupis. Kriminaalasjas kogutud tõendite järgi hävitasid Enn ja Marko ühiselt ja kooskõlastatult 2017.aasta 10. jaanuaril Harjumaal Kiilis Kurna teel BMW, mis kuulus liisingufirmale. Süüdistuse järgi sõitis Enn sõidukiga tahtlikult vastu puud, mille tagajärjel see hävines, ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava. Avarii tagajärjel ei olnud enam võimalik autot eesmärgipäraselt kasutada, sest sõiduki esiosa oli tugevalt deformeerunud ja see oli liikumisvõimetu. Ekspertiisi järgi ei olnud mootorsõiduki taastamine majanduslikult otstarbekas ning avarii tõttu vähenes selle väärtus 10 000 euro võrra, millest tulenevalt tekitati auto omanikule ehk liisingufirmale karistusseadustiku järgi oluline kahju, märkis Aava. Võõra asja rikkumise või hävitamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju, võib kohtus süüdimõistmisel karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.