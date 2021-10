Kaspar Näf | Varro Vooglaiu pidu katku ajal 

Tundub, et koroona kõrval on HIV unarusse jäämas, kuigi selle tagajärjel on surnud kümneid miljoneid inimesi. Peamine sõnum, mida HIVi vastu võitlejad inimestele on edastanud, kõlab: tõhusaim kaitse on kondoomi kasutamine! Paavst pole sellega nõus, kuna kondoom rikub eostamisvastase vahendina seksuaalvahekorra eesmärki abielu teostamisel. Toetudes käsule mitte himustada oma ligimese naist ja abieluvälist seksi keelates saab kinni pidada ka käsust mitte tappa. Nii saab HIVist ka kondoomita kergesti pääseda.