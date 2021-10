Juhtkiri | kui vaid oleks vabadus tulla ja minna 

Kui on soovi, siis tellime kuskilt maasikakorjajaid, kui on eesmärk oma inimestele tööd anda, siis kisame, et võõrtööjõud välja. Kui on puudu õdesid, siis tellime neid, kui on puudu ehitajaid, kutsume neid. Kuid kahjuks maailm ei tööta nii. On reeglid, bürokraatia ja piirangud.

Näiteks väljaspool Euroopa Liitu hariduse omandanud meditsiiniõde, kes soovib Eestisse või ükskõik millisesse ELi riiki tööle tulla, peab kõigepealt tõestama, et tema haridus vastab siinsetele nõuetele. Ja kui ei vasta, siis peab ta läbima kohapealse täiendkoolituse. See kõik võtab aega. Kuus kuud kuni kolm aastat. Lisaks on õdesid tohutult puudu ka näiteks Saksamaal ja kui on valida, miks eelistada Eestit?

Ettevõtja Karoli Hindriks tõi augustis TEDMonterey konverentsil peetud esinemises välja, et piiride ületamine ja teise riiki kolimine on äärmiselt hirmutav ning aega nõudev ülesanne. Kui Euroopas oleme harjunud lihtsalt piire ületama, siis näiteks Eesti turistil võib USAsse sisenemine olla pikk ja piinarikas. Rääkimata siis mõnda teise riiki tööle minekust. Isegi siis, kui inimene ei pea tõestama oma kvalifikatsiooni ja jääb samale ametikohale sama tööandja juures, aga liigub näiteks Singapuri kontorist Tallinna. Majandusteadlane Michael Clemens tõi välja, et piirangud vabale liikumisele on suurim takistus inimkonna rikkuse pea kahekordsele kasvule.