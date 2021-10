Ruhnu saare häältemagnet: „Meil on väga iseteadlikud inimesed. Kui me parteid siia tooks, ei tuleks midagi välja.“

KÕIK TEAVAD KÕIKI: „Suures omavalitsuses võib jah võib-olla udu ajada ja inimesed usuvad. Aga siin seda pole,“ teab Heiki Kukk. Foto: Erakogu

„Jätame nüüd need pastakad, kampaaniad ja erakonnad kõrvale. Meil on väga iseteadlikud inimesed. Kui me parteid siia tooks, ei tuleks midagi välja. Seepärast ongi siin valimisliidud, keegi parteisse ei kuulu,“ ütleb päästja Heiki Kukk, kes sai Ruhnu saarel kohalikel valimistel suurima häältesaagi. Ta tõdeb, et saarel käivad paljud asjad teistmoodi kui mandril. Ka valimised.