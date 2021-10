JÕULUKINGIKS TOIDUHINNAD LAKKE?! Karjakasvataja nõuab õiglast tasu: „Piima-, juustu- ja võihind on kuradi aastast 2000!“ 

„Võrreldes eelmise aastaga on viljahinnad tõusnud nii palju, et piima kokkuostuhind peaks olema üle 40 sendi,“ räägib Rein Lall, kes püüab Lääne-Virumaal toime tulla 300pealise lehmakarjaga. Tootjatel on farmeritele häid uudised – piimahind liitri kohta on tõusmas ja tõuseb veelgi. Lõpptarbijale tähendab see aga stardipauku, mille järel hakkavad tõusma kõik toiduhinnad.