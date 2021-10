Kuidas võivad erinevad haigused mõjutada sinu suu seisukorda? 

Kuidas mõjutab diabeet sinu hambaid?

Uuringud on näidanud, et diabeediga inimestel on suurem oht suukaudsete infektsioonide ja igemehaiguste tekkeks kui neil, kellel diabeet puudub.

Kui sul on diabeet, on vajalik, et sinu hambaarstil oleks suu tervise hindamiseks ja sobivaima ravikuuri määramiseks vajalik väljaõpe ja kogemused. Mõned kõige levinumad diabeediga seotud suu terviseprobleemid on:

hammaste lagunemine

igemehaigused

kuiv suu

seeninfektsioonid

maitsetundlikkuse halvenemine

infektsioonid ja pikem paranemine

Kuigi esiti võiks arvata, et hambaarst mõjutab peamiselt sinu hammaste tervist, siis tegelikult on pilt laiem – hambaarst on seotud terve sinu keha tervisega. Hambaarstidel on oskused ja teadmised mitte ainult suuhaiguste raviks, vaid ka kõigi suuõõne tervisega seotud vajaduste rahuldamiseks. Seetõttu on oluline hoida oma hambaarsti kursis kogu oma tervisliku seisundi ja kasutatavate ravimitega. Näiteks isegi esmapilgul nii tavalise ravimi nagu aspiriini kasutamine võib oluliselt mõjutada vere hüübimise võimet. Seda on aga väga oluline teada, sest paljud hambaraviprotseduurid hõlmavad igemete verejooksu ja hea vere hüübimine on taastumiseks oluline.