Kroonviirus päästis igal õhtul surmale mõelnud noore neiu koolitee 

Kassiratta külas asuv Hundikuru tall on Pühajärve kooli õpilasele Hetti-Maarja (16) ja tema kaks aastat nooremale õele Mairiinile äraütlemata armas paik. Vähe sellest, et Otepää kant on silmale niisamagi ilus vaadata, elab Hundikuru tallis Hetti-Maarja jaoks vaat et tema kõige suurem sõber 24-aastane mära Dane. Hetti-Maarja arvab, et kui ta ei saaks Danega ratsutada, oleks ta võib-olla juba ammugi surnud.